«Введены ограничения на проведение собраний, акций в период особого карантинного режима».

Об этом говорится в заявлении начальника пресс-службы Главного управления полиции города Баку (ГУПБ) Эльшада Гаджиева.

Он отметил, что вчера и сегодня перед зданием Министерства образования группа людей предприняла попытки проведения несанкционированных акций, которые сопровождались нарушением действующих превентивных мер: «Освещавшие эти акции журналисты вместе с участниками создали почву для нарушения санитарно-эпидемиологических норм в период особого карантинного режима. Тем самым журналисты, чья высшая цель — распространение правды, и критерием профессионализма которых является объективность, продемонстрировали протест против действующих правил особого карантинного режима».

С учетом совместной борьбы со случаями, сопровождающимися нарушением условий превентивных мер, и чувствительности ситуации, Гаджиев рекомендовал журналистам проявить солидарность: «С нашей стороны в прежние времена не было создано никаких ограничений для осуществления профессиональной деятельности журналистов. В настоящее время, следует учитывать превентивные меры, принятые государством в борьбе с пандемией COVID-19, соблюдать законные требования полиции».

Minval.az