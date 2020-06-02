Постоянное представительство Азербайджанской Республики при ООН 27 мая текущего года приняло участие на открытых обсуждениях, проведенных посредством видеоконференции Совета Безопасности ООН по защите гражданского населения во время вооруженных конфликтов.

Как говорится в сообщении МИД, в выступлении постоянного представительства было отмечено, что обсуждаемый вопрос представляет важное значение для Совета Безопасности ООН, международной общественности и, в частности, для Азербайджана.

В выступлении была дана подробная информация об оккупационной политике Армении и ее результатах, в частности об ущербе инфраструктуре и гражданскому населению Азербайджана, и продолжающейся незаконной деятельности страны-оккупанта.

Было подчеркнуто, что Армения проводит целенаправленную политику военного строительства в оккупированных Нагорном Карабахе и прилегающих регионах, изменения демографических, культурных и физических особенностей. Отмечено, что эта деятельность создает угрозу миру, безопасности и стабильности в регионе, таким образом нарушаются свободы и права сотен тысяч людей.

Наше Постоянное представительство, ссылаясь на недавно опубликованный всесторонний отчет «Военные преступления на территории Азербайджана и ответственность Армении», подчеркнуло, что отчет содержит доказательства совершенных Арменией военных преступлений.

В выступлении было подчеркнуто, что вопрос защиты гражданского населения, пострадавшего во время вооруженных конфликтов, должен постоянно находиться под пристальным вниманием Совета Безопасности ООН. Также была отмечена необходимость систематического декларирования требований для соблюдения сторонами вооруженного конфликта обязательств, вытекающих из международного гуманитарного права.

Minval.az