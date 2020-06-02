Несмотря на смягчение введенного в нашей стране особого карантинного режима, за последние дни среди жителей села Кехне Хачмаз Хачмазского района были выявлены случаи повторного инфицирования коронавирусом.

Как сообщили АПА в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники Хачмазского районного отделения полиции взяли под особый контроль указанное село.

Сотрудниками полиции были приняты превентивные меры, проведена дезинфекция совместно с представителями других государственных структур.

Кроме того, сотрудники отделения провели просветительские и разъяснительные беседы с жителями села, приняли необходимые меры для соблюдения социальной дистанции.

Также был усилен контроль над всеми автобусами, движущимися по маршрутным линиям, пассажирам, которые были без масок, раздали медицинские маски.

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