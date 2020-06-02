В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении директора средней школы, обвиняемого в коррупции.

Как сообщили АПА в Генеральной прокуратуре, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было изучено обращение гражданки Рухсары Бабаевой в связи с получением от нее взятки под предлогом трудоустройства в школу Джавадом Сафаровым, являвшимся директором средней школы №22 имени Ф.Байрамова в Сабунчинском районе города Баку.

Было установлено, что Джафар Сафаров потребовал взятку в размере 6000 манатов у знакомой Рухсары Бабаевой, обратившейся к нему с просьбой назначить ее заведующей хозяйственной частью в средней школе № 22. Затем он взял у нее 5500 манатов, назначил ее уборщицей, при этом незаконным образом создал условия для исполнения обязанностей заведующей хозяйственной частью.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК АР.

Дж.Сафаров задержан, ему предъявлены обвинения.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению виновных.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики просит граждан, столкнувшихся с подобными противозаконными действиями, сообщить в колл-центр «961» или на «горячую линию» «161» Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Minval.az