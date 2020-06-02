В Самухе муж женщины, зараженной коронавирусом, напал с вилами на бригаду врачей и полицию.

Инцидент произошел вчера.

Бригада врачей центральной районной больницы Самухского района в сопровождении сотрудников полиции выехала в село Физули с целью госпитализации женщины, инфицированной коронавирусом. В это время муж женщины, препятствуя работе бригады врачей, напал с вилами на них.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов подтвердил факт АПА. Он отметил, что мужчина, который напал на врачей, был обезврежен: «Сопровождавшие врачей сотрудники полиции вмешались в инцидент и обезвредили нападавшего, рискуя жизнью».

Э.Захидов также отметил, что инфицированная коронавирусом женщина была госпитализирована в специальную больницу. В отношении супруга женщины составлен административный протокол по статье 535 Кодекса об административных проступках.

Minval.az