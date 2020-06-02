«Распространенные в социальных сетях материалы, на которых могила известного азербайджанского композитора Асафа Зейналлы запечатлена в запущенном состоянии, вызвали у нас серьезную обеспокоенность», сообщил АПА завотделом по информации и связям с общественностью Министерства культуры Интигам Гумбатов.

Он отметил, что состоянием могил, их сохранностью занимаются соответствующие государственные структуры: «Несмотря на это, мы поддержим с ними контакты и займемся этим вопросом».

Директор музыкального колледжа, который ранее носил имя А.Зейналлы, Назим Кязымов сказал, что о могиле композитора никогда не забывали:

«Каждый год посещается могила Асафа Зейналлы — 5 апреля, в день его рождения, а также 27 октября, в день смерти. В прошлом году, когда отмечалось 110-летние со дня рождения композитора, в колледже прошло мероприятие, было организовано посещение могилы. В этом году по причине пандемии 5 апреля нам не удалось посетить могилу А.Зейналлы, поэтому территория вокруг нее поросла травой. В то же время хочу сказать, что сейчас внук брата композитора находится на его могиле, облагораживает участок».

Minval.az