Дирижер Мустафа Мехмандаров разместил на своей странице в социальной сети Фейсбук пост, в котором с горечью посетовал о заброшенной могиле известного азербайджанского композитора Асафа Зейналлы – учителя Кара Караева и Тофика Кулиева.

Талантливейший композитор, Асаф Зейналлы является основоположником романсов в азербайджанской музыке. Большую известность в народе получили его романсы «Родина», «Вопрос», «Чадра», «Сейран» и другие. А. Зейналлы написал музыку к драматическим спектаклям «Севиль» и «Возвращение» Дж. Джабарлы, «Огонь» Х. Назерли и С. Рустама, «Дочь Индии» А. Гамида, «Город ветров» В. Киршона, поставленные в Тюркском рабочем театре. «Детская сюита», написанная композитором, положила начало азербайджанской детской музыке.

Асаф Зейналлы — автор первых романсов, фортепианных и скрипичных миниатюр, а также первых образцов симфонических произведений, переложивший на ноты около 50 азербайджанских фольклорных песен.

Судя по фотографии, могила великого сына Азербайджана находится в сильном упадке: выжженная трава затянула могильный камень, нет ни цветочка, ни деревца рядом. Видно, что на место последнего упокоения Асафа Зейналлы давно никто не приходил. Могила находится на территории кладбища «Волчьи ворота». Известно, что Асаф Зейналлы не был женат, детей у него не было, но после его смерти в живых- оставались два его брата – Джафар и Ахад. К сожалению, их судьба неизвестна, возможно, род Зейналлы прекратил свое существование, и именно поэтому могила великого композитора находится в столь плачевном виде, так как ухаживать за ней некому. А как же дирекция кладбища? Почему не следит за могилой, почему руководство страны не заинтересовано в том, чтобы место последнего упокоения Асафа Зейналлы было всегда убрано и надгробный камень украшали живые цветы?

Существует крылатая фраза: смерть – это та самая территория, где кончается жизнь и начинается добрая память. На самом деле, память существует, бесспорно, так как именем Асафа Зейналлы названо музыкальное училище в Баку, улица в «старом городе». Но все же сам факт того, что могила композитора находится в столь плачевном виде, угнетает.

Прежде всего, вопрос адресуется министерству культуры Азербайджана: почему прах Асафа Зейналлы до сих пор не перезахоронен в Аллее почетного захоронения? Ведь в этом случае памяти композитора были бы оказаны должные почести.

Кроме того, вопрос адресуется так же и меценатам, которые вполне могли бы заняться вопросом облагораживания могилы Асафа Зейналлы, установкой памятника. Почему до сих пор этого никто не сделал?

Вполне вероятно, что после появления публикации в нашем издании, а так же после масштабного распространения статуса Мехмандарова меры будут приняты. Во всяком случае, очень хочется надеяться на это.

Яна Мадатова

Minval.az