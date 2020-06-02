В Насиминском районе Баку выявлены объекты, нарушившие правила соблюдения социальной дистанции, условий превентивных мер, что в целом нарушает правила карантинного режима.

Как сообщает АПА, в результате проведенных сотрудниками пост-патрульной службы управления полиции Насиминского района и 22-го Отделения полиции мероприятий владельцы и посетители игровых залов «05» (ул. Р.Бейбудов, 18) и «Baku City» (ул. Низами, 8) привлечены к административной ответственности.

В целом задержаны 25 человек. В соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках владельцы объектов Теймур Самедов (1981 г.р.), Заур Гусейнов (1974 г.р.) оштрафованы на 1500 манатов, остальные – на 100 манатов.

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