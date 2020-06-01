Стала известна повестка заседания Милли Меджлиса, которое состоится 2 июня.
Как сообщает АПА, в повестку заседания включены три вопроса:
1. Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках» (третье чтение).
2. Законопроект «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об адресной государственной социальной помощи» (третье чтение).
3. Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках» (третье чтение).