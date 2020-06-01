Руководство Автомобильной федерации Италии и Liberty Media, владеющей коммерческими правами на гонки «Формулы-1», изучает возможность проведения в 2020 году вместо Гран-при Азербайджана второй «королевской гонки» в Италии, сообщает Sputnik со ссылкой на F1only.

Отмечается, что руководство «Формулы-1» все еще хочет провести гонку в столице Азербайджана в сентябре этого года, однако, пока нет гарантий, что бакинский этап состоится. В первую очередь, это связано с тем, что Гран-при Азербайджана является городской гонкой, и это требует определенного времени для подготовки соответствующей инфраструктуры. Кроме того, если гонка «Формулы-1» в Баку и состоится, то она в любом случае пройдет без зрителей, что не имеет смысла для организаторов этапа, отмечает издание.

В результате президент Автомобильной федерации Италии Анджело Стиччи Доминани предложил руководству «Формулы-1» после первой гонки 4-6 сентября в Монце провести вторую «королевскую гонку» в Италии вместо бакинской. Вторая итальянская гонка может пройти в одном из трех городов — Монце, Муджелло или Имоле. Причем, если будет принято решение о проведении гонки в Монце, где состоится первый этап, то она может состояться уже через неделю, 11-13 сентября.

Впрочем, итальянцы сами до сих пор не знают, смогут ли присутствовать зрители на гонках «Формулы-1» в Италии.

Напомним, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» должно было состояться 5-7 июня этого года, но было перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Minval.az