Бурый медведь, обнаруженный в центре города Шеки, доставлен в Центр реабилитации дикой природы при Алтыагаджском национальном парке. Медведь осмотрен ветеринарными врачами, ему оказана первичная медицинская помощи и он взят под контроль.

Об этом представителям СМИ сообщила руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время медведь находится под наблюдением в вольере. После некоторой реабилитации в центре, он будет выпущен в дикую природу.

Официальный представитель министерства поблагодарила директора Бакинского зоопарка Азера Гусейнова, ветеринарного врача Джанполада Амирова и сотрудника зоопарка Вугара Гасанова за оказание медицинской и технической помощи бурому медведю.

Следует отметить, что 31 мая около 4 часов ночи в центре города Шеки заметили бродившего медведя. Были предприняты все необходимые меры для того, чтобы благополучно доставить медведя в Центр реабилитации дикой природы, действующий при Алтыагаджском национальном парке.

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