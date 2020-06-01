Определяется перечень донорских органов и тканей, являющихся объектом трансплантации.

Как сообщает АПА, это отражено в законопроекте «О донорстве и трансплантации органов и тканей человека», который 4 июня будет вынесен на обсуждение в комитете Милли Меджлиса по здравоохранению.

Согласно законопроекту, у мертвого донора для трансплантации могут быть взяты сердце, легкие (сердечно-легочный комплекс), почки, печень, поджелудочная железа, желудок, кишечник, кости, кожно-мышечный комплекс и их сегменты, костный мозг, роговица глаза, стволовые клетки и другие органы и ткани, перечень которых определяется соответствующим органом исполнительной власти.

При этом с целью трансплантации у живого донора могут быть взяты только одна почка, одна доля легких, часть печени, часть поджелудочной железы, часть тонкой кишки, часть кожи, костный мозг, стволовые клетки.

Данный закон не будет распространяться на репродуктивные средства и органы, используемые в этих целях, их части и (или) ткани, а также на кровь и ее компоненты.

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