Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) провело онлайн-встречу с субъектами предпринимательства, занятых в сфере оказания парикмахерских услуг.

На встрече были обсуждены вопросы создания системы онлайн-очередей для парикмахерских и салонов красоты, возможности внедрения этой системы, передает АПА.

Кроме того, в рамках онлайн-встречи представители KOBİA обсудили вопросы соблюдения необходимых правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований в секторе услуг, в том числе в парикмахерских и салонах красоты, создания необходимых условий для работников и клиентов, а также использования защитных средств (перчатки, медицинские маски, дезинфицирующие средства и т.д.).

Minval.az