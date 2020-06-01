«В настоящее время рост числа случаев заболевания связан с несоблюдением людьми требований карантинного режима».

Об этом АПА заявил главный эпидемиолог республики Ибадулла Агаев. Он сказал, что граждане обязательно должны носить медицинские маски:

«Неоднократно говорилось об этом, повторяем и сегодня. С начала распространения коронавирусной инфекции были введены строгие правила, карантинный режим. Однако после смягчения карантинного режима многие стали игнорировать правила.

Прошу население соблюдать все указанные гигиенические нормативы. В первую очередь, маски обязательно следует надевать при входе в маркеты, торговые центры, объекты общественного питания. Необходимо избегать места массового скопления, соблюдать расстояние».

Главный эпидемиолог отметил, что по причине того, что в последнее время люди стали игнорировать требования, увеличилось количество случаев заражения:

«Все зависит от людей. Оперативный штаб также предупредил, что будут приняты ужесточающие меры, применены штрафы. Раньше люди жаловались, что в аптеках нет масок, но сейчас они есть, импортируемые и производимые в Азербайджане. Если граждане заботятся о своем здоровье, они должны соблюдать правила, нормы гигиены».

И. Агаев добавил, что если будут соблюдены все нормативы и санитарно-гигиенические правила, установленные штабом, количество заболевших снизится. Он подчеркнул, что каждый должен соблюдать все правила, чтобы не заразиться коронавирусом.

Minval.az