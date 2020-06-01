В органах прокуратуры произведены новые назначения.

Согласно сообщению Генеральной прокуратуры, приказами генерального прокурора Кямрана Алиева помощник прокурора города Баку по связям с общественностью Турал Асланов и прокурор Управления контроля над исполнением законов в следственной и оперативно-розыскной деятельности Органов внутренних дел прокуратуры города Баку Гасан Махмудов освобождены от занимаемых должностей и назначены старшими прокурорами Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, а прокурор Управления кадров Генеральной прокуратуры Эльхан Новрузов освобожден от занимаемой должности и назначен на должность прокурора Управления организации и информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Кроме того, другим приказом генерального прокурора прокурор Нефтчалинского района Айдын Алиев освобожден от занимаемой должности.

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