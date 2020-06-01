Несмотря на проводимые государством профилактические и санитарно-просветительные мероприятия, наблюдаются случаи распространения инфекции в закрытых помещениях, в частности, в объектах общепита и общественном транспорте. Согласно сообщению, распространенному Бакинским транспортным агентством, некоторые люди не используют медицинские маски на остановках и во время поездок в транспорте.

Отмечается, что существующая ситуация повышает риск заражения водителей и диспетчеров.

«Еще раз призываем пассажиров к сознательности и ответственности. Методические указания по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте обязательно должны соблюдаться.

Согласно соответствующему решению Кабинета министров, использование маски в общественном транспорте является обязательным. Пассажиры без медицинских масок не будут допущены в транспортное средство», — говорится в информации БТА.

Minval.az