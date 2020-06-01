В Азербайджане 15 тяжелобольным коронавирусом 21 раз была сделана инфузия иммуноплазмы 9 доноров.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), иммуноплазма, которую во всем мире используют при конвалецентном плазменном методе лечения тяжелобольных, в нашей стране производится в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

«Лица, вылечившиеся от коронавирусной инфекции, могут стать донорами для тяжелобольных. В настоящее время у нас есть больные, находящиеся в критическом состоянии и подключенные к ИВЛ. Опыт показывает, что конвалецентный плазменный метод очень эффективен при лечении этих больных», — говорится в сообщении.

После инфузии иммуноплазмы у 4 больных выявлена позитивная динамика, а у 3 больных улучшение. Иммуноплазменное лечение может применяться ко многим больным несколько раз. Через 14 дней доноры могут сдать плазму повторно.

Minval.az