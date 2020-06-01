2 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть юго-западный ветер.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах возможны грозы, дожди и град, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 2 июня благоприятно повлияет на здоровье метеочувствительных людей.

Minval.az