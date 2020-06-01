«Рядом с каждым зданием, где будет проводиться экзамен, будут находиться врачи. Каждый абитуриент, придя на экзамен, подпишет декларацию. Они, входя на экзамен, должны предоставить эти декларации сотрудникам. Текст декларации будет обнародован. В документе указывается, что ученики и родители заявляют, что в настоящее время в их семье нет пациентов с коронавирусом, и в последние 15 дней они не контактировали с такими людьми».

Как сообщает АПА, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Он отметила, что гражданскую солидарность должны проявлять как абитуриенты, так и их родители: «В выпускных экзаменах в течение месяца примут участие более 200 тысяч человек. Экзамен будет проходить примерно в 1000 зданиях. Каждый человек будет сдавать экзамен по месту жительства. Это сложный процесс. В каком-то районе будет проводиться экзамен для IX классов, в каком-то районе в тот же день будет проводиться экзамен для XI классов».

Председатель Совета директоров ГЭЦ отметила, что, несмотря на сложность организации такого процесса, ГЭЦ всегда видел поддержку правительства и политического руководства: «Если все будут соблюдать закон, мы сможем реализовать этот процесс. Вся информация о проведенных нами экзаменах есть на нашем официальном сайте. Информация, необходимая каждому абитуриенту, размещена в его личном кабинете. С целью оказания им помощи с сегодняшнего дня руководство школ и учителя информатики вышли на работу. В то же время, абитуриенты могут обратиться в наши региональные центры».

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