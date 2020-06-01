С июня 2020 года Государственный экзаменационный центр начинает проведение выпускных (приемных в высшие и средние специальные учебные заведения) экзаменов на уровне общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили в ГЭЦ, центр будет организовывать экзамены в соответствии с правилами специальной социальной изоляции в соответствии с мерами, принятыми для предотвращения угрозы заражения коронавирусной (COVID-19) инфекцией на территории страны, с учетом требований и рекомендаций оперативного штаба при Кабинете Министров.

В одном экзаменационном зале планируется размещение 15 человек. Все участники экзамена должны быть в медицинских масках. Экзамены будут проходить каждую неделю, начиная с 6 и 7 июня. Выпускной лист экзамена будет размещен в течение дня на сайте ГЭЦ.

Экзамены по другим городам и районам (в том числе приемные экзамены для выпускников прошлых лет) будут проводиться в конце следующих недель. Информация в связи с этим будет предоставлена общественности.

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