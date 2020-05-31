Чистая прибыль ОАО «Azerkosmos» за 2019 год составила 3 млн 618,087 тыс. манатов против чистого убытка в размере 6 млн 462,299 тыс. манатов в 2018 году.

В целом, Azerkosmos впервые с начала деятельности завершил финансовый год с чистой прибылью.

Согласно финансовой отчетности общества за 2019 год, операционный убыток Azerkosmos в минувшем году составил 2 млн 746,739 тыс. манатов (спад в 2,76 раза).

Доходы общества от продаж в 2019 году составили 51 млн 993,93 тыс. манатов (рост на 41,2%), себестоимость продаж – 37 млн 954,117 тыс. (рост на 7,1%), маржа EBITDA увеличилась с 64% до 73%. Доходы Azerkosmos от лизинговых операций в 2019 году составили 12,24 млн манатов (рост в 2,6 раза).

Активы Azerkosmos на 1 января 2020 года равны 628 млн 589,254 тыс. манатов (спад за 2019 год на 3,8%). При этом долгосрочные активы составляют 569 млн 862,639 тыс. манатов (спад на 8%), в том числе стоимость зданий и оборудования – 355 млн 376,498 тыс. манатов (спад на 32,2%). Текущие активы равны 34 млн 384,436 тыс. манатов (рост на 70,8%).

Обязательства общества на начало текущего года составляют 663 млн 773,325 тыс. манатов (спад на 10,4%).

Отрицательный капитал Azerkosmos на начало 2020 года равен 35 млн 184,071 тыс. манатов. При этом накопленный убыток на конец прошлого года составляет 307 млн 160,169 тыс. манатов (спад на 1,9%), уставный капитал – 63 млн 610,6 тыс. (не изменился).

Minval.az