Папа Римский Франциск поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 28 Мая – Дня Республики.

В письме говорится: «Ваше превосходительство.

Передаю Вам и всем Вашим соотечественникам самые добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики. Да ниспошлет Всевышний всем людям, особенно в это тяжелое время, когда бушует пандемия COVID-19, возможность жить в достойной, безопасной и здоровой среде для построения более справедливого и сплоченного общества.

Да благословит Господь Ваше превосходительство и весь азербайджанский народ».

Minval.az