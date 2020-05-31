Эскалаторы на станциях и в переходах Бакинского метрополитена могут быть оснащены специальными дезинфицирующими устройствами, сказал АПА исполнительный директор стартап-компании «Sumaks» Джавид Мамедов.

По его словам, дезинфекция проводится с помощью ультрафиолетовых лучей, используемых в устройстве: «Движущиеся перила эскалатора будут дезинфицированы посредством этого устройства. Ожидается, что вначале это устройство будет внедрено в центрах «ASAN xidmət», а затем будет предложено другим структурам».

Minval.az