Специалисты дополнительно развернули 150 мест в мобильном полевом лагере в Магарамкентском районе Дагестана для размещения граждан Азербайджана, которые временно не могут попасть на родину из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что 14 мая на границе Магарамкентского и Дербентского районов заработал пункт временного размещения и питания для граждан Азербайджана общей вместимостью 210 человек, которые не могут попасть домой после временного закрытия государственной границы из-за коронавируса. В лагере развернуты 15 палаток, а также палатки-столовые.

Пункт временного размещения и питания оснащен двумя полевыми кухнями, водовозами с питьевой и технической водой. Кроме того, в лагере действуют пожарный пост и пункт медицинской помощи на базе Центральной районной больницы Дербентского района.

«В мобильном пункте временного размещения дополнительно развернуты 150 мест для граждан Азербайджана. Размещение людей запланировано с 1 июня после проведения специальной обработки», — сказал собеседник агентства.

Minval.az