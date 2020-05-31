Нахчыванская Автономная Республика не имеет прямого сухопутного сообщения с Азербаджаном.

Как передает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов сказал на проведенном сегодня заседании парламента во время обсуждения соглашения «Между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз».

По его словам, между Нахчываном и Турцией налажено сообщение: «Среди тех, кто едет из Нахчывана в Турцию, есть и граждане, занимающиеся сезонной работой. Их трехмесячный доход уходит на визу и покупку билета. В этом соглашении должен учитываться вопрос, связанный с Нахчываном».

Председатель комитета сказал, что в связи с пандемией приостановлены поездки в Нахчыван: «Для Нахчывана создана система, схожая с применяемой по отношению к США. Передвижение из Нахчывана и в обратном направлении не восстанавливается, а открываются только поезда, метро и крупные торговые центры. Проживающие здесь — граждане Азербайджана. Оперативный штаб должен учесть этот вопрос».

Minval.az