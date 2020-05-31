Депутат Вахид Ахмедов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса раскритиковал министра обороны Закира Гасанова и главу Генштаба Наджмеддина Садыкова.

Ахмедов обвинил их в плохом знании азербайджанского языка:

«Как вы знаете, для нас это беда, что высокопоставленные чиновники не знают азербайджанского языка. Вчера я послушал брифинг Закира Гасанова. Ему задали вопрос про инаугурацию в Шуше. Закир Гасанов и Наджмеддин Садыков не могут разговаривать на азербайджанском языке, нормально объяснить.

Ты же министр обороны, при проведении такой церемонии ты должен был поднять вопрос перед руководством страны. Но мы промолчали. Необходимо предпринять определенные шаги в связи с Шушой. Мы как-будто должны кого-то бояться. Я не говорю, что надо открыть огонь, но надо предпринять определенные шаги», – отметил Ахмедов.

Minval.az