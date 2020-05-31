Курильщики гораздо более подвержены риску заражения коронавирусом по сравнению с некурящими.

Об этом говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

При этом упоминается о том, что курение повышает риск инсульта. Инсульт происходит в результате закупоривания сосудов, питающих мозг, или в результате кровотечения вследствие их разрыва, приводит к смерти или параличу.

Курение также приводит к возникновению различных заболеваний дыхательных путей и легких.

«Длительное использование табачной продукции увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта в 2-4 раза. Риск возникновения слепоты у курящих в 2 раза выше по сравнению с некурящими», — говорится в сообщении.

Minval.az