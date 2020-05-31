«В такой стране, как США, которая считается примером демократии в мире, принято решение в связи с социальными сетями». Об этом заявил депутат Джавид Османов в ходе обсуждения текущих вопросов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что настало время для принятия такого закона и в Азербайджане: «Таким образом, мы предотвратим попытки оклеветать нашу страну при помощи поддельных профилей. В последнее время Национальный совет пытается подорвать общественно-политическую стабильность в нашей стране. Прошу Милли Меджлис внести свой вклад в принятие такого законопроекта в будущем».

Депутат Сиявуш Новрузов отметил, что США страдают от совершенной в прошлом ошибки: «В соцсетях есть призывы к нарушению закона, сепаратизму. В свое время мы поднимали эти вопросы. До событий в Испании никто не обсуждал тему территориальной целостности, а после этих событий о ней вспомнили. В то же время 3 года назад я предложил в парламенте, чтобы регистрация в соцсетях проводилась по удостоверению личности. Мое предложение о регистрации по анонимным доменам было проигнорировано. А почему сейчас такие организации как «Freedom House» не выступают против Трампа? Почему молчат Джамиль Гасанли, Османгызы, которые получают американские подачки?».

Minval.az