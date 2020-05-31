На днях на одном из сайтов распространилась информация о том, что здание, принадлежащее Западно-Каспийскому Университету, находится в аварийном состоянии. Также было выдвинуто обвинение о том, что якобы руководство университета отбирает у жителей примыкающих домов их квартиры и не дает им спокойного житья.

Для того, пробы внести ясность в этот вопрос, Западно-Каспийский Университет организовал пресс-тур. В ходе этого пресс-тура были даны ответы на все обвинения на основе фактов. Сотрудники университета показали журналистам официальные документы о проведенных в свое время ремонтно-восстановительных работах в этом здании, и, как выяснилось, несколько квартир там были выкуплены, а затем проведены ремонтно-строительные работы еще 18 лет назад. Причем все было сделано на законных основаниях с разрешения всех соответствующих структур.

Отвечавший на вопросы журналистов пресс-секретарь университета Вусал Мамедов отметил, что за счет бюджета учебного заведения многократно были произведены ремонтные работы в некоторых частях жилого здания, которое примыкает к университету:

«В той статье открыто чувствуется предвзятость «журналиста», который видимо что-то хотел получить от университета, однако не смог… В здании работы проводил не сам университет, а соответствующие организации за счет средств университета. Все работы были выполнены с разрешения соответствующих структур. Были получены документы Государственного общепроектного института Госкомитета по строительству и архитектуре, местной Исполнительной власти, проектного института, службы пожарной безопасности, а также из-за близости к Администрации президента было получено разрешение от их службы безопасности. До сих пор не было сделано ничего, что могло бы нарушить архитектурный облик здания. Были проведены только ремонтно-восстановительные работы. Тот ремонт, о котором шла речь, был проведен в 2002 году. В той статье идет речь о каком-то «соглашении» с арестованным недавно начальником Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана. Автор так исказил факты, что даже не сообразил, что в те года этой структуры вообще не существовало.

До ремонта подвал здания находился в плачевном состоянии. Он был очищен, установлены насосы для откачки грунтовых вод, в результате чего эта проблема решилась. Также была отремонтирована крыша университета, при этом была сменена кровля не только здания университета, но и прилегающих домов, где проживают люди. Речь идет о смене крыши из кира на крышу из металлокерамики. В тот период 8 семей добровольно продали свои квартиры университету, получив за них выплаты. В статье написано, что руководство университета присвоило квартиры, это уже показывает предвзятое отношение и сущность написанного. Как университет может присвоить квартиры граждан? Жильцы сказали, что продают свои квартиры, а университет их выкупил на законных основаниях, так как имелась необходимость в дополнительных классных комнатах. Причем выкупил не на имя физических лиц, как написано в той статье, а на имя юридического лица – университета».

Как отметили сотрудники университета, агрессия граждан кроется совсем в другом:

«Эти граждане, чьи имена упоминаются в статье, агрессивно настроены потому, что они предложили университету выкупить их дома, однако университет не покупает. Во-первых, они продают квартиры по фантастическим ценам, за 30 кв.м. хотят миллион. К примеру, женщина по имени Офелия многократно пыталась продать квартиру университету, но хотела за нее полностью отремонтированную 3-комнатную квартиру на «Торговой», около метро «Сахиль» да еще с приличной доплатой сверху».

Как отметил директор по хозяйственным делам университета Этибар Алиев, написанное в статье о том, что под университетом работает ресторан – ложь:

«То, что они назвали рестораном – это студенческий буфет. Там студенты пью чай и проводят свободное время. В этом здании университета всего один буфет, и это тот самый, который назвали «рестораном». Также в статье отмечается, якобы здание находится в аварийном состоянии, но тут нет ни одной трещины. В статье также написано, что нарушен исторический облик здания, это тоже ложь. Мы даже не поменяли древние двери здания. Стены, колонны и другие конструкции остались прежними, была лишь проведена реставрация».

После предоставленной Э.Алиевым информации журналисты были приглашены в столовую и на верхние этажи, чтобы все увидеть все воочию. Далее журналисты побывали в библиотеке, которая находится во дворе здания, где живут те самые жалобщики.

Как отметил Э.Алиев, жители несколько раз затапливали эту библиотеку:

«Здесь когда-то находился архив Бакинского государственного университета. Библиотека создана на его месте. Чердак здания тоже находился в плохом состоянии. По рекомендации соответствующих структур университет провел там ремонтно-восстановительные работы. Ремонт на чердаке был произведен при наличии всех официальных документов – от Проектного института, Исполнительной власти, Управления пожарной охраны и т.д. Фасад здания в той части, где живут люди, находился в плохом состоянии и был отремонтирован за счет университета. Что касается библиотеки, то над ней сейчас живут люди. Они несколько раз затапливали библиотеку, в результате чего был нанесен серьезный ущерб. Пробы предотвратить это университет отремонтировал канализацию и водные линии жильцов, провел ремонтные работы в их квартирах. Также написали, якобы университет поставил шлагбаум, и во двор не может заехать даже машина скорой помощи. Эта информация не соответствует действительности. Да, шлагбаум есть, но этого захотели сами жители, которые жаловались, что двор использую как парковку чужие люди. Поэтому по просьбе жильцов университет за свой счет поставил шлагбаум, ключи от которого есть у всех жильцов».

Журналисты пообщались также с Фаридой Велиевой, которая проживала в упомянутом здании до 1997 года. Она отметила, что когда жила здесь, в доме были полчища крыс:

«То здание, где сейчас находится университет, никогда не было жилым, там всегда действовали различные государственные учреждения, школы. До 1997 года я жила в здании, где сейчас продолжают жить люди. Мы с мужем не знали, что делать из-за полчища крыс. Все выглядело совсем не как сейчас. В подвалах стояла вода и вокруг страшно воняло. Только после того, как университет провел восстановительные работы, тут стало нормально жить. Когда мы в темноте заходили во двор, там бегали крысы. А сейчас двор стал современным».

Далее журналисты побывали в ЖКХ № 8. Как отметил начальник ЖКХ Фаиг Гараев, это здание было построено в 1905 году:

«Та часть, которая находится во дворе и смотрит на заднюю улицу, находится на нашем балансе. А здание, находящееся на дороге (здание самого университета) – административное. В советское время там находился Институт марксизма-ленинизма. Далее была создана школа молодежи. То есть, это здание всегда было учебным. Я работаю тут уже 28 лет, за это время университет провел в здании множество восстановительных, очистительных работ. За счет бюджета университета некоторым жильцам сделали ремонт в ванных комнатах, заменили водные линии. Что касается исторического облика здания, то все сохранено как было. Здание не находится в аварийном состоянии и нет трещин. Некоторые жильцы там пытаются продать свои квартиры по очень высокой цене. Но ни университет, ни другие структуры не хотят покупать эти квартиры. Поэтому жильцы не довольны и жалуются. Никаких других проблем нет. В жилой части дома расположена библиотека. Говорят, мол, жителям мешает шум, но разве есть место тише библиотеки? Между зданием университета и жилым зданием есть большой двор, как может шум доходить туда? Если жалуются на шум, то почему именно сейчас, если учебное заведение там расположено уже 30 лет?!».

Али Раис





Minval.az