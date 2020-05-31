В приграничной зоне Дагестана свыше 700 граждан Азербайджан ожидают своей очереди перехода границы для возвращения на родину.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

Согласно сообщению, состоялась встреча азербайджанской делегации во главе с замминистра МЧС Азербайджана Фаигом Тагизаде с делегацией Дагестана, возглавляемой зампредом правительства Рамазаном Джафаровым.

«Стороны прибыли в пункт временного содержания граждан Азербайджана, палаточный городок, на границе Магарамкентского и Дербентского районов для решения вопроса по организации очередного коридора через российско-азербайджанскую границу, пункт пропуска «Яраг-казмаляр». В приграничной зоне находятся более 700 азербайджанских граждан, из них 210 размещены в палаточном городке МЧС России, около 300 человек размещены в гостиницах, санаториях, домах отдыха на территории Дербента и Дербентского района, около 200 человек находится в районе в селении Куллар в ангаре», — отмечается в информации.

Ранее, 19 и 26 мая в Азербайджан вернулись 120 и 131 человек соответственно.

«Участники встречи пришли к мнению, что следует доложить руководству своих стран о необходимости увеличения количества азербайджанских граждан, которые должны вернуться домой. Более того, решили сообщить о целесообразности пребывания в РД официальных представителей Азербайджана для работы с земляками, которые должны пройти через границу в первую очередь. В эту категорию входят женщины с детьми, пожилые люди, граждане, имеющие хронические заболевания», — говорится в сообщении.

Minval.az