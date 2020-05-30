Вчера примерно в 19 часов на «Площади фонтанов» в Сабаильском районе столицы была предпринята попытка провести непродолжительный флешмоб по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей, что противоречит требованиям особого карантинного режима.

Как сообщили в Главном управлении полиции города Баку, эта попытка, сопровождавшаяся нарушением социальной дистанции в общественном месте с высокой плотностью населения, требований превентивных мер была пресечена сотрудниками Главного управления полиции города Баку и Исполнительной власти города Баку, граждане, собравшиеся там в качестве зрителей, были отведены от территории и было обеспечено свободное передвижение населения.

После проведения расследования в отношении организатора мероприятия Акбера Рахманова возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, а в отношении собравшихся там и тем самым нарушивших требования особого карантинного режима 50 человек были приняты меры согласно статье 211 Кодекса об административных проступках.

Еще раз заявляем, что поскольку борьба с вирусом COVID-19 в период пандемии является длительным процессом, превентивные меры по борьбе с заболеванием должны превратиться в повседневный образ жизни каждого человека, в нынешней ситуации каждый должен соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические меры. В обязательном порядке следует использовать медицинскую маску, должна соблюдаться дистанция в 2 метра при контакте с людьми.

Minval.az