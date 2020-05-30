Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 28 апреля 2020 года были аннулированы лицензии, предоставленные на банковскую деятельность ОАО Atabank и ОАО Amrahbank.

Как сообщили АПА в Фонде страхования вкладов, в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О страховании вкладов», дата страхового случая для ОАО Atabank и ОАО Amrahbank установлена 28 апреля 2020 года.

По решению Попечительского совета Фонда страхования вкладов, в качестве банка-агента, который будет выплачивать компенсации по защищенным вкладам в ОАО Atabank и ОАО Amrahbank, выбран ОАО Kapitalbank.

Компенсации по защищенным вкладам ОАО Atabank и ОАО Amrahbank будут выплачены в безналичном порядке именными дебетовыми картами ОАО Kapital Bank и посредством мгновенной системы денежных переводов «Xəzri».

Вклады будут компенсированы в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О полном страховании вкладов».

Во избежание скопления вкладчиков в филиалах ОАО Kapitalbank компенсации по защищенным вкладам будут возвращены в два этапа. Так, начиная с 1 июня 2020 года, предусмотрена выплата компенсаций по вкладам, размещенным в ОАО «Atabank» и ОАО «Amrahbank» в эквиваленте до 30 тысяч манатов (включая 30 тысяч манатов). С 1 июля 2020 года планируется выплачивать компенсации по вкладам в эквиваленте более 30 тысяч манатов.

В соответствии со статьей 28.3 Закона Азербайджанской Республики «О страховании вкладов», Фонд страхования вкладов принимает заявления вкладчиков в течение года со дня первой публикации извещения о выплате компенсации.

Защищенные вкладчики могут получить форму заявления с 1 июня 2020 года в соответствующих филиалах ОАО KapitalBank и на интернет-сайте ФСЗН www.adif.az.

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