В торговом центре «Садарак» в Гарадагском районе Баку начаты дезинфекционные мероприятия. Предпринимателям и продавцам запрещено входить в ТЦ без медицинских масок.

Об этом сказал Trend советник председателя правления ТЦ «Садарак» Микаил Гадимов.

По его словам, после того, как Оперативный штаб при Кабинете министров дал разрешение на возобновление деятельности крупных торговых центров, их правление провело собрание.

«В ходе заседания были объявлены требования и рекомендации Оперативного штаба. По поручению председателя правления Юсифа Гадимова на всей территории ТЦ начаты масштабные дезинфекционные мероприятия. Руководство центра подчеркнуло, что на территории «Садарака» должны серьезно соблюдаться все поручения и рекомендации Оперативного штаба. Было рекомендовано всем предпринимателям и продавцам носить на территории торгового центра медицинские маски и защитные средства, которым запрещено входить без них на территорию ТЦ. Помимо этого, в течение дня сотрудники контрольной комиссии этого объекта будут проводить на территории рынка мониторинги. По поручению руководства в качестве резерва первоначально закуплено 15 тысяч масок. Они будут розданы предпринимателям и продавцам без масок в ходе рейдов и мониторингов контрольной комиссии», — сказал Гадимов.

Он сообщил, что на территории рынка установлены щиты информативного характера с инструкциями по защите от коронавируса.

«Сотрудники центра в течение дня на территории ТЦ будут вести профилактические беседы с покупателями о необходимости соблюдения социальной дистанции, а также будут приняты все необходимые меры, чтобы в рядах с торговыми точками не возникала плотность», — добавил Микаил Гамидов.

Напомним, что согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров с 00:00 31 мая на территории страны возобновляется деятельность всех крупных торговых центров и моллов.

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