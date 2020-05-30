«Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать медицинские маски. На онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству также были обсуждены предлагаемые изменения в связи с нарушением требований использования медицинских масок».

Об этом АПА сообщил член комитета парламента по правовой политике и государственному строительству Кямал Джафаров.

Проект рекомендован пленарному заседанию Милли Меджлиса.

Согласно предлагаемому изменению в Кодекс об административных проступках, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за непредотвращение должностными лицами нарушения этих требований физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица — в размере 100 манатов, юридические лица — в размере 200 манатов. За повторное совершение лицом, получившим административные взыскания, со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания физические лица будут оштрафованы в размере 100 манатов, должностные лица — 200 манатов, юридические лица — 400 манатов.

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