В последние дни в Азербайджане стало больше ветреных дней.

Как сообщила АПА руководитель Национальной гидрометеорологической службы при Министерстве экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, это связано с синоптическими процессами:

«Холодные атмосферные фронты проходят через территорию страны. Это характерно для мая. Обычно на Абшеронском полуострове часто наблюдается усиление северного ветра. Для нас характерно преобладание северного ветра более 200 дней в году. При анализе статистических данных последних десятилетий на Абшеронском полуострове, заметна тенденция к увеличению количества дней, когда скорость ветра достигает более 25 м/с».

У.Тагиева отметила, что ветер в Баку часто усиливается: «Но если подходить к этому вопросу более глобально, то на фоне изменения климата наблюдаются частые гидрометеорологические явления не только в Азербайджане, но и во всем мире. Мы провели исследование, связанное с ветрами на Абшероне, и установили, что количество дней, когда ветер достигает 25 м/с, становится больше. Это также можно связать с изменением климата».

Руководитель службы отметила, что сильный ветер начнет утихать завтра.

Minval.az