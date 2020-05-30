Исполнительная власть города Баку продолжает меры, принятые во всех районах столицы для дальнейшего расширения борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19).

«В рамках лечебно-профилактических мероприятий, предпринятых структурами исполнительной власти города Баку 30 мая утром на более чем 300 главных улицах и проспектах столицы спецтехникой и работниками коммунальных служб проведены дополнительные интенсивные дезинфекционные работы.

Наряду с центральными улицами была проведена дезинфекция блоков жилых домов, лестничных площадок, общедоступных мест, дворов и населенных кварталов», — говорится в сообщении ИВ.

Принимая во внимание определенную токсичность веществ, ИВ просит жителей не выходить из дома без крайней необходимости.

Minval.az