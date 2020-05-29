Несколько российских интернет-изданий, в том числе «Лента.ру», «Газета.ру», «Московский комсомолец» и «Рамблер», удалили со своих сайтов публикации о ролике Максима Галкина, пародирующем Путина и Собянина. Внимание на это обратил The Bell.

По информации источника The Bell в одном из изданий, публикации снимались после звонков чиновников мэрии и администрации президента. Официально редакции не прокомментировали это утверждение.

Пятиминутное видео под названием «График, чтобы подышать свободно» было опубликовано в инстаграме Максима Галкина 28 мая. В ролике артист изображает президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, высмеивая идею властей ввести график прогулок для москвичей на время самоизоляции. В частности, «Собянин» предлагает, чтобы граждане двигались «строго по уложенному орнаменту плитки».

Менее чем за сутки только в инстаграме ролик Галкина собрал более 2,7 миллиона просмотров.

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