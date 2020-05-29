Будет обеспечена отправка граждан Азербайджана, находящихся в России и Турции.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в настоящее время в этом направлении ведутся работы:

«Обе страны работают над тем, чтобы доставить граждан, оставшихся в России, в Азербайджан. Отправка граждан из Турции и России в Азербайджан связано с техническими возможностями. По мере освобождения мест в карантинных зонах, граждане будут доставлены из из-за рубежа и помещены в карантин», — сказал Байрамлы.

Minval.az