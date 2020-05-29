В ближайшие дни в Азербайджане не ожидается открытие спортивных учреждений закрытого типа.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он добавил, что никто не желает повторного ужесточения карантина. Однако, эпидемиологическая ситуация может сделать это необходимым.

«Другой вопрос, тревожащий нас, связан с торговым центром «Садарак». Лица, предоставляющие там услуги должны строго соблюдать правила», — сказал Байрамлы.

«С расширением масштаба послаблений растет и число инфицированных. Поэтому проведение свадебных церемоний пока что невозможно».

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, если бы число инфицированных не росло, то в связи с этим могло бы быть принято положительное решение.

Кроме того, И.Мамедов отметил, что Оперативный штаб решил оставить в силе ограничение на въезд-выезд из районов на данном этапе.

Minval.az