«Сейчас в мире происходит первый этап пандемии».

Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что в случае соблюдения правил эпидемические очаги затухнут: «В противном случае зимой может наступить вторая волна эпидемии».

Р.Байрамлы довел до сведения, что в последние недели повторно наблюдаются позитивные явления: «Специалисты полагают, что причиной тому может быть мутация. Поэтому мутация и вторая волна эпидемии под вопросом».

Minval.az