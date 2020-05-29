«Вопрос применения строгих наказаний в отношении нарушающих карантинный режим юридических лиц, предприятий актуален».

Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы сказал, что сотрудники ТЦ «Садарак» должны соблюдать правила: «Возобновление работы закрытых спортивных учреждений в ближайшие дни не ожидается».

Председатель правления TƏBİB отметил, что после 8 июня ожидается возобновление рейсов в Нахчыван и внутренних рейсов.

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