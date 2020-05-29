Перечислены возрастные группы умерших от коронавируса в республике.

Как сообщает АПА, сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы сообщил, что 20 умерших от коронавируса – люди в возрасте 60-69 лет:

«Это составляет 34 процента от числа умерших. В целом, 2% умерших то есть 1 человек – в возрасте 30-39 лет, 3%, то есть 2 человека — в возрасте 40-49 лет, 13 человек, то есть 22% — в возрасте 50-59 лет, 17 человек, то есть 29% — 70-79 лет, 5 человек, то есть 9% — пациенты старше 80 лет».

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