«Число инфицированных коронавирусом меньше числа выздоровевших».

Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, несмотря на то, что по сравнению с прошлыми неделями число умерших и тяжелых пациентов увеличилось, серьезного роста не наблюдается:

«Это также является результатом приведения медицинских учреждений в соответствие с современными требованиями, а также напряженного труда врачей».

Р.Байрамлы отметил, что в Гяндже выявлен 481 случай заражения, в Масаллы 47, Хачмазе 31:

«В последние дни уровень заражения в этих районах был высоким. В селе Алишан Масаллинского района было выявлено 12 человек, в селе Кехне Хачмаз Хачмазского района — 12, в селе Шахсевен Бейлаганского района 5 человек. В Сальяне, Джалилабаде, Евлахе и Кюрдамире уровень инфицирования высокий. В селе Сыгырлы Кюрдамирского района заражение было выявлено у 31 человека. В Баку в Ясамальском, Сабунчинском, Насиминском, Бинагадинском, Наримановском, Хатаинском, Гарадагском, Сураханском, Низаминском районах наблюдался также высокий уровень заражения. В других районах Баку он составил ниже 3 процентов».

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