Власти Азербайджана в целях эвакуации азербайджанских граждан в условиях пандемии коронавируса COVID-19 планируют чартерные рейсы из Великобритании и США, заявил пресс-секретарь кабинета министров Ибрагим Мамедов.

«27 мая рейсом из Москвы в Баку было доставлено 175 человек. Кроме того из Индии через Грузию на самолете, а затем на автобусе в Азербайджан было возвращено 17 наших граждан. Кроме этого, 30 мая ожидается прибытие 40-50 человек рейсом Лондон-Баку. А также в первой неделе июня планируется осуществления чартерного рейса из США», — сказал Мамедов в пятницу на брифинге.

«Открытие воздушных границ зависит не только от решения властей Азербайджана, но и от других стран. С учетом эпидемиологической ситуации в стране, запрет въезд-выезд через границу Азербайджан продлен до 15 июня», — сказал он.

Minval.az