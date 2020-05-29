В Азербайджане выявлено еще 230 случаев заражения коронавирусом, 103 человек вылечились, 2 человека умерли.

Результаты анализов на коронавирус, взятые у граждан 1948 г.р. и 1950 г.р., оказались положительными, они скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 4989 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 3125 человек вылечились, 58 человек умерли, 1806 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 50 из них оценивается как тяжелое, 67 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 289.603 теста на выявление новых случаев заражения.

Minval.az