29 мая состоялось заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) в формате видеоконференции. В заседании принял участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров, главы правительств СНГ обсудили актуальные вопросы сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, рассмотрели проект Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Члены Совета также провели обмен мнениями о совместных усилиях по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Выступивший на заседании премьер-министр Азербайджана Али Асадов отметил значимость вопросов, включенных в повестку для. Премьер-министр рассказал о неотложных мерах, принимаемых в нашей стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, устранения возможного воздействия на стабильность экономики в сложившейся ситуации, обеспечения социальной защиты населения и устойчивого экономического развития. В этой связи была отмечена важность решения о совместных усилиях по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое будет принято государствами-участниками СНГ.

Премьер-министр Али Асадов сказал, что вложение инвестиций в транспортный сектор в Азербайджане способствовало созданию серьезной инфраструктуры, которая сыграла большую роль в создании транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад, а также сохранении открытой торговли между странами и обеспечении бесперебойных международных грузоперевозок в условиях пандемии.

Было также подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение взаимодействию в гуманитарной сфере не только в рамках СНГ, но и на международном уровне в целом.

В заключение премьер-министр Азербайджана коснулся нерешенных конфликтов на пространстве СНГ, отметив, что они являются главным препятствием для осуществления регионального сотрудничества и более тесного взаимодействия между всеми государствами-участниками Содружества.

Minval.az