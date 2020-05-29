Специальный карантинный режим в Азербайджане продлевается до 15 июня, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

При этом принято решение о смягчении ряда ограничений в рамках карантинного режима с 00.00 31 мая 2020 года:

● В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе отменяется ограничение численности работников государственных учреждений;

● на территории страны возобновляется деятельность крупных торговых центров и моллов (за исключением действующих при них детских и других развлекательных центров, кинотеатров, заведений общественного питания);

● допускается организация спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей;

● Обслуживание клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, а также во всех заведениях общественного питания будет осуществляться с 08:00 до 22:00 (за исключением использования во всех объектах общественного питания кальянов, организации массовых торжеств, собрания более 10 человек).

Minval.az