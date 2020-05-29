В рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на сайте www. koronavirusinfo.az создана система «Правила одинаковы для всех».

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, целью проекта является усиление общественного контроля за соблюдением правил в сферах деятельности и направлениях, по которым в период пандемии вводится особый санитарный режим.

Информацию о нарушениях, выявленных в деятельности предприятий общественного питания, туризма и гостиничного дела, общественного транспорта, учреждений, осуществляющих прием граждан, в различных сферах торговли, услуг и офисах можно отправить на номер в WhatsApp (+99451 206 55 72). В информацию также должны быть добавлены фотографии, подтверждающие нарушение.

С методическими указаниями TƏBİB, регулирующими деятельность различных сфер, можно ознакомиться на сайте www.koronavirusinfo.az.

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