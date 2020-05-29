Упрощена структура заданий по экзаменационным предметам выпускных экзаменов XI классов.
Как сообщили АПА в Государственном экзаменационном центре, в этом году количество заданий открытого типа, требующих письменного ответа, сокращено.
Количество заданий открытого типа, требующих письменного ответа, сокращено по азербайджанскому (русскому, грузинскому) языку с 10 до 4, по математике и иностранному языку — с 7 до 4, в целом — с 24 до 12.
Структура заданий по экзаменационным предметам выглядит следующим образом:
Азербайджанский (русский, грузинский) язык
— 10 заданий закрытого типа по правилам;
-2 текста на чтение-понимание (художественной, публицистической формы) и 10 заданий по каждому тексту (всего 20 заданий): 8 закрытого типа и 2 задания открытого типа, на которые требуется письменный ответ.
Математика
— 13 задач закрытого типа;
— 8 задач открытого типа, требующих кодирования ответов;
— 4 задачи открытого типа, требующие написания подробного решения.
Иностранный язык
-6 заданий на прослушивание-понимание текста (публицистической или диалогической формы): 5 заданий закрытого типа и 1 задание открытого типа, на который требуется письменный ответ;
— 16 заданий закрытого типа;
-8 заданий на чтение-понимание текста; 5 заданий закрытого типа и 3 задания открытого типа, на которые требуется письменный ответ.