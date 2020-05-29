Глава исполнительной власти Масаллинского района Шахин Мамедов встретился с рабочими, собирающими картофель и клубнику на полях в деревне Тезе Алвади.

Глава исполнительной власти, побывавший на многих полях в селе, встретился со сборщиками урожая и посоветовал им быть осторожными в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Представитель ИВ Фахраддин Мамедов сказал, что в этом году картофель был посажен на 204 гектарах, а клубника — на 78 гектарах.

На встрече фермеры Халил Шукуров, Джасарат Азизов, звеньевые Гульгадам Мустафаева и Судаба Джавадова поблагодарили главу ИВ за то, что он пришел на поля и встретился с рабочими, а также попросили поблагодарить президента за внимание и заботу.

Minval.az